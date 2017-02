WDR 00:55 bis 02:10 Talkshow Maischberger D 2017 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Kein anderer deutscher Politiker verfügt über so viel Erfahrung: Er wurde 1972 erstmals in den Bundestag gewählt. Er war Kohls mächtiger Kanzleramtschef, verhandelte aIs Innenminister die deutsche Einheit, war Parteichef der CDU. Als Finanzminister wurde er Manager der Eurokrise und der mächtigste Mann in Merkels Regierung. Sein Wort hat Gewicht, in Deutschland und in der Welt. Wie fällt Wolfgang Schäubles politische und persönliche Bestandsaufnahme aus? Droht in diesem Jahr eine Zeitenwende? Zerbricht 2017 die EU? Wird Trump zum weltpolitischen Risiko? Und bleibt Angela Merkel auch nach der Bundestagswahl Kanzlerin? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sandra Maischberger Gäste: Gäste: Wolfgang Schäuble (Bundesfinanzminister) Originaltitel: Maischberger