WDR 11:05 bis 11:55 Dokusoap Nashorn, Zebra & Co. Tiergeschichten aus dem Tierpark Hellabrunn Was Schimpansen von Kunst halten D 2014 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken FOLGE 224 Was Schimpansen von Kunst halten Aus dem Münchner Tierpark sehen Sie heute: Was ist denn bei den Elefanten los? Pisch, Pisch heißt das Kommando und dann muss alles ganz schnell gehen. Muntjak Yang ist ein echtes Raubein, seine Frau dagegen ganz anhänglich - und die beiden kommen trotzdem gut miteinander aus. Seitdem die Humboldtpinguine ein neues Revier haben, fremdeln sie ein wenig - bis auf eine ganz anhängliche Ausnahme: Tierpflegerin Steffi ist Daggi's ganz große Liebe. Auge in Auge mit den Schimpansen, da lohnt sich ein Besuch im Tierpark - aber Kunst im Affenrevier ist schon etwas Besonderes. Warum braucht man Fackeln bei einem Tierausbruch, eine Fruchtbarkeitsuntersuchung bei den Elefanten und viele andere Geschichten aus dem Münchner Tierpark Hellabrunn, sehen sie in einer neuen Folge von Nashorn, Zebra & Co. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nashorn, Zebra & Co.