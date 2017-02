WDR 07:20 bis 08:20 Bildungsprogramm Die Juden - Geschichte eines Volkes Heimatsuche / Überleben D 2007 Stereo Untertitel 16:9 Merken Die Doku-Reihe folgt den Spuren historischer Figuren, die Zeugen wichtiger Ereignisse der jüdischen Geschichte wurden - von der Antike bis in die Gegenwart. Sie forscht in der Bibel und an archäologischen Stätten nach den Wurzeln des Judentums und zeigt die kulturellen Zentren und schriftlichen Zeugnisse, die das jüdische Volk in der Diaspora hervorgebracht hat. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Die Juden - Geschichte eines Volkes Regie: Nina Koshofer/Sabine Klauser

