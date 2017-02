RTL Passion 03:45 bis 04:10 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten D 2016 Merken Während bei Tuner erste Zweifel in Bezug auf Jule gesät wurden, beschließt Jule, trotzdem den Tag mit Tuner genießen zu wollen. Sie entführt Tuner in ein Requisitenlager und gibt damit an, sich vor nichts zu fürchten. Doch dann findet Tuner doch noch Jules Schwachstelle und kann sich als ihr Held erweisen. Jule belohnt das prompt damit, dass sie öffentlich zu Tuner steht. Paul lässt sich von John und Philip dazu überreden, die Küche neu zu planen. Er wundert sich, dass Emily darauf so gar nicht reagiert und überhaupt sehr abwesend wirkt. Als er mitbekommt, warum es Emily so schlecht geht und wie sehr sie leidet, schlägt er ihr ein gewagtes Ablenkungsprogramm vor. Chris muss die Nachricht, dass Felix Sunny einen Heiratsantrag machen will, zunächst verdauen. Er rettet sich in die Hoffnung, dass Sunny den Antrag nicht annehmen wird. Doch als er sieht, wie verliebt Sunny und Felix sind, schwinden seine Hoffnungen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

