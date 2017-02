RTL Passion 08:05 bis 09:00 Serien Dance - Der Traum vom Ruhm Chaostag E 2004 Merken Die Beziehung zwischen Cristóbal, Juan und Diana wird immer verzwickter und bringt die Gefühle der drei aus dem Gleichgewicht. Es kommt zu einem Kuss zwischen Cristóbal und Diana, den Juan zufällig beobachtet. Nun unterstellt er den beiden, schon seit längerer Zeit ein Verhältnis zu haben. Ein Streit ist unausweichlich. Pünktlich zu ihrem Hochzeitstag steht Pedros Mutter vor seiner Tür und verkündet, dass sie seinen Vater verlassen will. Pedro fühlt sich verantwortlich: Er glaubt, die Ehe seiner Eltern sei nur gescheitert, weil er seinen Traum, auf die Schauspielschule zu gehen, so rücksichtslos verwirklicht hat. Um die Ehe seiner Eltern zu retten, ist Pedro deshalb sogar dazu bereit, seine Ausbildung abzubrechen und wieder nach Hause zurückzukehren. Pedros Mutter will sich aber einfach nicht umstimmen lassen... Unterdessen gehen Marta und Roberto Betrügern auf den Leim und geraten in eine ziemlich brenzlige Situation... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alfonso Lara (Juan Taberner) Miguel Ángel Muñoz (Roberto "Rober" Arenales) Beatriz Luengo (Dolores "Lola" Fernández) Mónica Cruz (Silvia Jáuregui) Silvia Marty (Ingrid Munoz) Pedro Peña (Antonio Milá) Lola Herrera (Carmen Arranz) Originaltitel: Un Paso Adelante Regie: Jesus del Cerro, Juanma R. Pachòn Drehbuch: Daniel Ecija, Pilar Nadal

