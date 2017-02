RTL Passion 05:05 bis 05:30 Daily Soap Verbotene Liebe Classics D 2004 Merken Leonard erfährt überrascht, dass Silke seinetwegen nach Deutschland zurückgekommen ist. Obwohl Silkes Geradlinigkeit seinem verletzten Herzen gut tut, betont Leonard vor Cecile, sich nicht auf sie eingelassen zu haben, um Ceciles Gefühle zu schonen. Als Cecile aber Silkes Schwärmereien ertragen muss, fürchtet Leonard ihre Reaktion. Doch zu seiner Überraschung macht die ihm unter Tränen klar, dass sie Leonards Wahl für richtig hält. Carla glaubt, über Sylvia zu triumphieren, als Vanessa mit dem angeblichen Zeugen auftaucht. Als sich jedoch herausstellt, dass Vanessa den Zeugen gekauft hat, hat Carla bei Sylvia keine Chance mehr. Umso mehr will Carla ihre Drohungen wahr machen und erbittet bei Johannes mehr Verantwortung in der Holding. Carla erklärt Sylvia den kalten Krieg. Coco stellt beglückt fest, dass Robin den Hund genauso ins Herz geschlossen hat wie sie. Deswegen will sie Gizmo behalten und reißt die Flyer wieder ab. Umso erschrockener ist sie, als Gizmos Frauchen sich trotzdem meldet. Sie schickt die Jungs weg, um die Besitzerin mit einer Lüge abzuwimmeln. Sie wird jedoch von Robin dabei erwischt, als sie behauptet, dass Gizmo ihr weggelaufen sei. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verbotene Liebe Classics

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 500 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 230 Min. Der Blaulicht Report

Dokusoap

RTL 04:30 bis 06:00

Seit 50 Min. Macht.Mensch.Steinmeier

Porträt

Das Erste 04:45 bis 05:30

Seit 35 Min.