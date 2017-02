RTL Plus 20:15 bis 21:00 Show Einsatz in 4 Wänden - Spezial D 2005 Stereo Merken Wohn-Expertin Tine Wittler stellt im SPEZIAL ganze Häuser auf den Kopf. Bad, Küche, Kinder- und Wohnzimmer: Bei "Einsatz in 4 Wänden - Spezial" wird komplett renoviert. Die baulichen Maßnahmen sind so massiv, dass die betroffenen Familien für die Übergangszeit in ein geräumiges Wohnmobil ziehen, das 'Tinemobil'. Das aufgemöbelte Ergebnis bekommen die Familien erst zu sehen, wenn alles fertig ist - eine Riesen-Überraschung für Eltern und Kinder! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Tine Wittler (Wohn-Expertin) Originaltitel: Einsatz in vier Wänden - Spezial