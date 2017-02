History 09:20 bis 10:05 Dokumentation Alone USA 2016 Stereo 16:9 Merken Eines der wohl gefährlichsten Survival-Experimente im TV ist zurück. Auch in der zweiten Staffel müssen zehn Kandidaten, sieben Männer und drei Frauen, getrennt voneinander in der Wildnis von Vancouver Island bestehen. Sie filmen das Abenteuer ihres Lebens selbst: Es gibt keine Kamera-Crew, Produzenten oder Hilfe vor Ort. Nicht nur extreme Isolation und widrige Wetterbedingungen machen den KandidatInnen zu schaffen. Sie müssen auch jagen, Unterkünfte bauen und tierische Räuber abwehren. Demjenigen, dem es gelingt, am längsten auszuharren, winken 500.000 US Dollar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Alone Altersempfehlung: ab 12

