History 06:40 bis 08:00 Dokumentation Mysterium: Vile Vortices USA 2014 Stereo 16:9 Merken Als ein kleiner Junge plötzlich vom Hund der Familie in der algerischen Wüste angefallen wird, sucht sein Vater nach Antworten. Dr. Joseph Spencer erfährt von der mutmaßlichen Existenz der "Vile Vortices". Angeblich soll es zwölf Orte auf der Welt geben, an denen unerklärliche Ereignisse stattfinden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Devil's Graveyards Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 324 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 84 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 84 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 84 Min.