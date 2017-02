History 05:05 bis 05:50 Dokumentation Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene Geheimnisse der NASA USA 2014 Stereo 16:9 Merken Nach dem Zweiten Weltkrieg schloss sich der deutsche Luftfahrtingenieur Wernher von Braun dem US-amerikanischen Militär- und Raumfahrtprogramm an. Er wurde schnell einer der führenden Wissenschaftler und war am Bau einer ballistischen Rakete, des ersten amerikanischen Satelliten und der Saturn-V-Rakete beteiligt, die den Menschen ermöglichte, den Mond zu erreichen. Seine Vorhersagen, dass die Menschen den Mars erkunden und eine Raumstation bauen würden, haben sich bewahrheitet. Wie konnte von Braun seinen Zeitgenossen so weit voraus sein? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ancient Aliens

