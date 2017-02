kabel eins 22:50 bis 01:05 Thriller Auf Messers Schneide USA 1997 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Auge um Auge in Alaska: Oscar-Preisträger Anthony Hopkins und Alec Baldwin kämpfen in diesem Action-Drama bis aufs Blut. Zunächst geht es nur um eine Frau, als dem Milliardär Charles Morse dämmert, dass seine wunderschöne Gattim Mickey eine Affäre mit dem Fotografen Robert Green hat, dem sie Model stand. Doch nach einem Flugzeugabsturz geht es obendrein ums Überleben, denn die beiden sind der Wildnis und ihren kaltblütigen Bewohnern ausgeliefert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony Hopkins (Charles Morse) Alec Baldwin (Robert Green) Elle Macpherson (Mickey Morse) Harold Perrineau (Stephen) L.Q. Jones (Styles) Kathleen Wilhoite (Ginny) David Lindstedt (James) Originaltitel: The Edge Regie: Lee Tamahori Drehbuch: David Mamet Kamera: Donald McAlpine Musik: Jerry Goldsmith Altersempfehlung: ab 12