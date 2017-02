kabel eins 11:10 bis 12:00 Krimiserie Without a Trace - Spurlos verschwunden Zwei Leben USA 2002 16:9 HDTV Merken Patrick Kent, Vizepräsident der Investmentgesellschaft R & S, verschwindet auf dem Flughafen von Miami spurlos. Jack Malone rechnet fest mit einer Lösegeldforderung, doch diese trifft nicht ein... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Eric Close (Martin Fitzgerald) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Poppy Montgomery (Samantha Spade) Enrique Murciano (Danny Taylor) Erich Anderson (Patrick Kent) Angela Alvarado (Amalia Kent) Originaltitel: Without a Trace Regie: Randall Zisk Drehbuch: John Peters, Greg Walker Musik: Reinhold Heil, Johnny Klimek Altersempfehlung: ab 12