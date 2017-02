Pro7 MAXX 18:50 bis 19:15 Trickserie Detektiv Conan Der Baron der Nacht (1) J 1997 Merken Prof. Agasa schenkt Conan, Kogoro und Ran einen Aufenthalt in einem Hotel in Izu. Dort findet "Die geheimnisvolle Izu-Tour" statt, bei der es darum geht, den "Baron der Nacht" zu enttarnen. Conan und Ran nehmen am Ereignis teil. Conan entdeckt, dass offensichtlich ein Computervirus mit dem Namen "Baron der Nacht" unterwegs ist und es geschieht in den letzten Sekunden der Folge ein Mord. An wem? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Detective Conan Altersempfehlung: ab 6