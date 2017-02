Pro7 MAXX 14:10 bis 14:35 Trickserie Futurama Dieses unheimliche Hupen USA 2000 16:9 HDTV Merken Bender hat eine Erbschaft gemacht: ein altes Spukschloss. In der Nähe des Schlosses taucht plötzlich ein Werwagen auf, der Bender umbringen will! Doch anstatt Bender zu töten, verwandelt er ihn auch in einen Werwagen. Bender ist zutiefst geschockt, als er feststellt, dass er nun seine eigenen Freunde töten will! Um sich von dem Fluch zu befreien, macht er sich mit Leela und Fry auf die Suche nach dem Original-Werwagen. Bald werden die drei Freunde fündig ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Futurama Regie: Susie Dietter Drehbuch: Eric Kaplan, Ken Keeler Musik: Christopher Tyng Altersempfehlung: ab 12

