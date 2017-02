Pro7 MAXX 12:50 bis 13:15 Trickserie Yu-Gi-Oh! 5D's Rückspiel, erste Halbzeit J 2008 16:9 Merken Yusei ist es tatsächlich gelungen, bis nach New Domino City zu kommen. Nun steht im Kaiba-Stadion das ersehnte Duell gegen seinen alten Rivalen Jack Atlas an. Kann er es mit ihm aufnehmen? Immerhin hat Jack unter anderem die Karte im Deck, die er Yusei einst stahl. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Yu-Gi-Oh! 5D's Musik: Elik Alvarez, Freddy Sheinfeld Altersempfehlung: ab 12

