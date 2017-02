Pro7 MAXX 09:05 bis 10:00 Dokumentation Mission Schwertransport Stadt und Leuchtturm in Not GB, USA 2009 16:9 HDTV Merken An der amerikanischen Ostküste droht der historische Leuchtturm von Sankaty Head ins Meer zu stürzen. Jahr für Jahr raubt die stürmische See einige Meter Küstenstreifen - mehrere Häuser wurden schon unwiederbringlich ins Meer gerissen ... In Skandinavien ist eine ganze Stadt in Gefahr: Jahrzehntelang wurden im schwedischen Malmberget nahe am Polarkreis Stollen in die Erde getrieben, um Bodenschätze zu fördern - damit schaufelte sich die Stadt ihr eigenes Grab ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Monster Moves Altersempfehlung: ab 12

