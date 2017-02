Pro7 MAXX 06:15 bis 07:05 SciFi-Serie Star Trek - Enterprise Carbon Creek USA 2002 16:9 HDTV Merken Mit einem Gläschen Wein stoßen Captain Archer, Tucker und T'Pol auf die mehrjährige Anwesenheit von T'Pol auf der Enterprise an. Während der Feierlichkeiten kommt das Gespräch auf T'Pols Reise nach Carbon Creek in Pennsylvania, wobei nicht ganz klar ist, weshalb sie wirklich dort gewesen ist. Nach einigem Zögern erzählt sie die wahre Geschichte: Sie handelt von ihrer Großmutter, die während eines Fluges durch das All zu einer Notlandung auf der Erde gezwungen wurde ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Capt. Jonathan Archer) Jolene Blalock (T'Pol) Connor Trinneer (Charlie "Trip" Tucker III) Ann Cusack (Maggie) J. Paul Boehmer (Mestral) Hank Harris (Jack) Dominic Keating (Lt. Malcolm Reed) Originaltitel: Star Trek - Enterprise Regie: James A. Contner Drehbuch: Rick Berman, Brannon Braga Kamera: Marvin V. Rush, Marvin Rush Musik: Jay Chattaway Altersempfehlung: ab 12

