Animal Planet 23:20 bis 00:05 Dokusoap Wildnis wider Willen Schlaflos in Norwegen USA 2014 Merken Tim Smith hat praktisch sein ganzes Leben in den Wäldern von Maine verbracht. Er ist Jäger, Fallensteller und staatlich geprüfter Wildnisführer. Als Survival-Trainer kennt er sich mit Extremsituationen aus. Doch in Skandinavien gerät der Naturbursche an seine Grenzen. Hunger, Eiseskälte und Schlafmangel: Am Nordpolarkreis ist der Überlebenskünstler kilometerweit von nützlichen Ressourcen entfernt und versucht innerhalb von 100 Stunden einen Weg zurück in die Zivilisation zu finden. Jede falsche Entscheidung kann im Land der Mitternachtssonne fatale Konsequenzen haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dude, You're Screwed

