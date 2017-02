Phoenix 00:45 bis 01:30 Dokumentation Zweiter Weltkrieg Der erste Tag D, PL 2014 Live TV Merken Als Deutschland Polen vor 76 Jahren überfiel, löste Hitler den Zweiten Weltkrieg aus. Mit dem Angriff wollte er das polnische Militär eliminieren und deren Lebensgrundlage zerstören. Der Angriff kam plötzlich und ohne Ankündigung. So gab Hitler unter anderem eine falsche Zeitangabe preis. Außerdem hatten die NS-Soldaten schon zuvor eine Kleinstadt in Polen bombardiert und tausende Zivilisten getötet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Zweiter Weltkrieg Altersempfehlung: ab 12