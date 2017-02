SAT.1 Gold 13:30 bis 14:25 Serien Love Boat Drei sind besser als keiner USA 1977 Merken Gopher gerät an Land mit der Zöllnerin Angelina Blenderman aneinander. Zu allem Überfluss nimmt sie mit ihrem Freund auch noch an der Kreuzfahrt teil ... Ladenbesitzerin Sally freut sich, dass ihr Verlobter Donald mit ihr zusammen reist. Doch bald findet sich auf dem Schiff auch Ricardo ein der behauptet, Sally bald zu heiraten. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Gavin MacLeod (Capt. Merrill Stubing) Bernie Kopell ("Doc" Adam Bricker) Fred Grandy (Chefstewart "Gopher") Ted Lange (Isaac Washington) Lauren Tewes (Julie McCoy) Jill Whelan (Vicki Stubing) Pedro Armendáriz jr. (Ricardo) Originaltitel: The Love Boat Regie: Earl Bellamy Drehbuch: R. S. Allen, Harvey Bullock, Fred Grandy Kamera: Robert C. Moreno Musik: Artie Kane

