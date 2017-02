SAT.1 Gold 12:40 bis 13:00 Comedyserie Bezaubernde Jeannie Die Jugendfreundin USA 1970 Merken Eine Jugendliebe von Tony, Bonnie Crenshaw, schickt eines Tages einen Brief, in dem sie ihren Besuch ankündigt. Das zart duftende Schreiben, in dem Bonnie ihren Exfreund zärtlich "Bunky" nennt, versetzt Jeannie in äußerste Erbitterung. Sie kann nicht glauben, dass ihr Meister jemals verliebt war, bevor er sie kannte. Und es ist auch keine Beruhigung für Jeannie, dass Bonnie große Ähnlichkeit mit ihr hat - sie lässt sich einiges einfallen, um den Besuch zum Desaster zu machen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hayden Rorke (Dr. Alfred Bellows) Bill Daily (Capt. Roger Healey) Larry Hagman (Capt. Tony Nelson) Barbara Eden (Jeannie) Denny Miller (Moose) Damian Bodie (Bonnie) Wright Colbert (Officer) Originaltitel: I Dream of Jeannie Regie: Joseph Goodson Drehbuch: James S. Henerson Kamera: Lothrop B. Worth Musik: Hugo Montenegro