SAT.1 Gold 11:00 bis 11:55 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Gefährliche Kreuzfahrten USA 1985 Zusammen mit ihrer Nichte Pamela, die nach dem Selbstmord ihres Mannes Johnny dringend Schonung braucht, begibt sich Jessica auf eine Kreuzfahrt. Doch diese wird für Pamela alles andere als erholsam: Kurz nach Ablegen des Schiffes bringt der Steward Champagner auf ihre Kabine - von einem unbekannten Spender. Dieser fängt an, Pamela zu terrorisieren. Und sie ahnt, wer sich dahinter verbirgt: die Adoptivmutter ihres verstorbenen Mannes, die ein dunkles Geheimnis hat ... Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Belinda Montgomery (Pamela Crane) Leslie Nielsen (Captain Daniels) Jason Evers (Dr. Marshall Fletcher) Paul Carafotes (Schiffssteward Ramon) Andrew Parks (Russell Tompkins) Rosemary Forsyth (Dr. Andrea Jeffreys Reed) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Seymour Robbie Drehbuch: Peter S. Fischer Kamera: Dennis Dalzell Musik: David Bell Altersempfehlung: ab 12