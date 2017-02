SAT.1 Gold 05:10 bis 05:55 Serien Bonanza Hoss als Wochenendsheriff USA 1969 Merken Sheriff Coffee muß dienstlich verreisen. Hoss wird zu seiner Wochenendaushilfe ernannt. Prompt bekommt er es mit einer brenzligen Situation zu tun: Die heiratswütige Cissie Summers ist in die Stadt gekommen. Sie will endlich ihren langjährigen Briefpartner ehelichen, den Posthalter Hiram Peabody. Hiram bekommt es mit der Angst - und lässt sich ins Gefängnis sperren. Eine derartige Lappalie kann Cissie nicht aufhalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorne Greene (Ben Cartwright) Dan Blocker (Hoss Cartwright) Michael Landon (Little Joe Cartwright) David Canary (Candy) Melinda Dillon (Cissie Summers) Tom Bosley (Hiram Peabody) Robert Emhardt (Paul Forbes) Originaltitel: Bonanza Regie: Don Richardson Drehbuch: David Dortort, Robert Vincent Wright Kamera: Haskell Boggs Musik: David Rose

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 498 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 228 Min. Der Blaulicht Report

Dokusoap

RTL 04:30 bis 06:00

Seit 48 Min. Macht.Mensch.Steinmeier

Porträt

Das Erste 04:45 bis 05:30

Seit 33 Min.