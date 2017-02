ARD alpha 22:00 bis 23:00 Magazin Planet Wissen Hilfe! Es brennt! Feuerwehrleute im Einsatz Hilfe! Es brennt! Feuerwehrleute im Einsatz D 2016 16:9 Merken Mit Rauch und Flammen ist nicht zu spaßen! Feuerwehrleute leben gefährlich und ihr Job ist darüber hinaus sehr hart. Er bringt die Retter in der Not immer wieder an körperliche und psychische Grenzen. Nicht nur bei Bränden, auch bei Unwetter und Hochwasser müssen sie Menschenleben retten oder auch Unfallopfer bergen. Wie sich die Feuerwehrleute darauf vorbereiten und was im Alltag bei der Feuerwehr alles passieren kann, dass erzählt in Planet Wissen die Münchener Feuerwehrfrau Manuela Wedel. Sie hat sich in einer "Männerwelt" Respekt erworben und lässt die Zuschauer in der Sendung an ihren profunden Fachkenntnissen rund um die Brandbekämpfung teilhaben. Gast im Studio: Brandinspektorin Manuela Wedel ist stationiert bei der Berufsfeuerwehr der Hauptfeuerwache 8 in München. Sie hat viel erlebt, kann von gefährlichen Brand- u. Katastropheneinsätzen berichten, aber auch von kuriosen Tierrettungsaktionen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dennis Wilms, Birgit Klaus Gäste: Gäste: Manuela Wedel (Brandinspektorin) Originaltitel: Planet Wissen