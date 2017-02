ARD alpha 17:15 bis 18:00 Reportage mare TV Winter am Sankt Lorenz-Strom Winter am Sankt-Lorenz-Strom D 2011 16:9 Live TV Merken In Kanadas Winter erstarrt der mächtige Sankt Lorenz-Strom im Eis. Von März bis November ist die Küstenwache rund um die Uhr im Einsatz, um die Fahrrinne für den Schiffsverkehr eisfrei zu halten. Das wendige Luftkissenboot "Mamilossa", eine Spezialanfertigung, sorgt für eine freie Fahrrinne.Von Bord des Eisbrechers "Pierre Radisson" startet die Packeis-Spezialistin Marie-Claude Bouchard täglich mit dem Helikopter zu einem Patrouillenflug, um die Eisdrift zu registrieren. In Kanadas Winter erstarrt der mächtige Sankt Lorenz-Strom im Eis. Von März bis November ist die Küstenwache rund um die Uhr im Einsatz, um die Fahrrinne für den Schiffsverkehr eisfrei zu halten. Das wendige Luftkissenboot "Mamilossa", eine Spezialanfertigung, sorgt für eine freie Fahrrinne.Von Bord des Eisbrechers "Pierre Radisson" startet die Packeis-Spezialistin Marie-Claude Bouchard täglich mit dem Helikopter zu einem Patrouillenflug, um die Eisdrift zu registrieren. Wenn Ende Februar das Tauwetter einsetzt, beginnt in den Wäldern die Saison für Ahornsirup, die Wärme lässt den Saft der Ahornbäume fließen. Das Eiskanu war in früheren Zeiten häufig das einzige Verkehrsmittel, noch heute wird das Schieben eines Kanus über den gefrorenen Fluß als typische Wintersportart gepflegt. Im Hafen von Quebec startet das letzte Rennen der Saison, die Eiskanutinnen des "Haifischbootes" hoffen auf den Sieg. Wenn durch das Packeis auf dem Fluß der Fährverkehr eingestellt wird, versorgt der Inselflieger Jean Gosselin die vom Eis eingeschlossenen Inseln aus der Luft: Zu seinen Passagieren zählen auch die Schulkinder der Isle-aux-Grues, die als einzige der Inseln auch im Winter bewohnt ist. Die Bewohner der Insel haben sich auf das Käsegeschäft spezialisiert. Die Milch der Kühe wird gleich nebenan in der Käserei zu der in Kanada hochgeschätzten Käsesorte "Riopelle" verarbeitet. Impressionen vom Montmorency-Wasserfall am Sankt Lorenz Strom. Am Lac du Saint-Pierre endet die Eisfischersaison, auf der gefrorenen Flussdecke haben Sportangler bis kurz vor der Eisschmelze Fische aus Wasserlöchern gefangen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: mareTV Regie: Florian Huber