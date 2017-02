ARD alpha 11:00 bis 12:00 Magazin Planet Wissen "Jurassic Park" - Das geologische Erbe der Schwäbischen Alb D 2017 16:9 Live TV Merken "Viel Steine gab's und wenig Brot" - das Leben auf der schwäbischen Alb war hart und mühsam. Des Teufels Hirnschale wurde sie daher auch gerne genannt. Der allgegenwärtige Kalkstein, der den Bauern so sehr zu schaffen macht, ist ein Erbe der Jurazeit. Er lagerte sich vor rund 180 Millionen Jahren in einem tropischen flachen Meer ab, ähnlich der heutigen Karibik. Zeugen des damaligen Lebens sind die Fossilien, wie sie etwa in der weltweit bekannten Fundstätte Holzmaden vorkommen. Auch die zahlreichen Höhlen, die kargen steinigen Äcker und die ständige Wassernot auf den Hochflächen erzählen von der Geologie der Schwäbischen Alb. Selbst das Schwäbische Nationalgericht Linsen mit Spätzle ist diesem besonderen Untergrund zu verdanken. Die Sendung unternimmt eine Zeitreise in die geologische Vergangenheit und zeigt, warum dieses geologische Erbe das Leben der Menschen so sehr prägte. Und heute durchaus auch gewinnbringend genutzt werden kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Birgit Klaus, Dennis Wilms Gäste: Gäste: Dr. Günter Schweigert (Paläontologe), Dr. Siegfried Roth (Geschäftsführer Geopark Schwäbische Alb), Günter Künkele (Heimatkundler) Originaltitel: Planet Wissen