ARD alpha 08:00 bis 08:30 Bildungsprogramm Englisch für Anfänger Going on Strike D 1982 16:9 Live TV Merken Jane und Russell arbeiten in einer Fabrik. Russell hat "zufällig" gehört, dass die Teepause abgeschafft werden soll. Daraufhin beschließt die Belegschaft zu streiken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Graham Pascoe Gäste: Gäste: Jane Egan, Russell Grant Originaltitel: Englisch für Anfänger

