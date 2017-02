Kabel1 Doku 03:30 bis 04:15 Dokusoap Verstecken zwecklos - Steven Rambam findet jeden Vater gesucht USA 2014 16:9 HDTV Merken Eine verwitwete Mutter von sechs Kindern soll aus den USA abgeschoben werden. Steven Rambam macht sich auf die Suche nach ihrem Vater, den sie nie kennengelernt hat. Die Suche führt ihn an einen verlassenen Friedhof in Florida, wo der Fall eine bizarre Wendung nimmt, die selbst den erfahrenen Detektiv überrascht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nowhere to Hide

