Kabel1 Doku 01:55 bis 02:45 Dokusoap Ungeklärt - Mord verjährt nicht Mord nach Zahlen CDN 2009 16:9 HDTV Der Fahrlehrer Keith Slater wird von einem Türklingeln um Mitternacht aus dem Schlaf gerissen. Als er öffnet, steht ein Mann vor ihm, der ihn zuerst nach seinem Namen fragt und ihm dann ein Messer in die Kehle rammt. Keith stirbt in den Armen seiner Frau. Die Ermittler gehen diesem mysteriösen Mordfall nach, der sie in eine bizarre Unterwelt der Magie und Numerologie zieht. Schauspieler: Don Berns (Narrator) John Gillespie (Detective Colin Andrews) Kelly Hoare (Detective Phlip Bell) Zach Apostoleris (Keith Slater) Katelyn Vanier (Carol Slater) Mat Busby (Martin Brown) Joseph Cochrane (Trevor Laughley) Originaltitel: Cold Blood Regie: Annie Bradley Drehbuch: Robert Eaton, Buffy Childerhose, Doug Crosbie