Kabel1 Doku 20:15 bis 21:10 Dokumentation Chronologie des Grauens - Kein Fall bleibt ungelöst Wald ohne Wiederkehr USA 2014 16:9 HDTV Merken Ende der 1980er Jahre verschwindet die 20-jährige Studentin Tiffany während eines Spaziergangs in Gainesville, Florida. Einige Jahre später löst sich eine weitere Studentin scheinbar in Luft auf. Die Ermittler vergleichen die Fallakten der Frauen, doch leider soll noch viel Zeit vergehen, bis die Ermittler das Muster des Entführers knacken und seine Spur aufnehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Murder Book Regie: John Tindall Drehbuch: Susan Michaels, Eric Schotz