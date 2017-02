Kabel1 Doku 18:40 bis 19:30 Dokumentation Mysterien im Museum Lachgas und eine Höllenmaschine USA 2010 16:9 HDTV Merken Don Wildman erfährt heute, wie ein Schulbus in einen der größten Kidnapping-Fälle der amerikanischen Geschichte verwickelt wurde und lüftet das Geheimnis hinter einer Handvoll vermeintlich unscheinbarer Steine. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Don Wildman Originaltitel: Mysteries at the Museum