Kabel1 Doku 15:30 bis 16:25 Dokumentation Restoration Man - Retter der Ruinen Der Wasserturm von Settle - Das Wiedersehen GB 2012 16:9 HDTV Merken Archtiekt Georg Clarke besucht heute einen Polizisten im Ruhestand und dessen Frau, die sich vor zwei Jahren der ambitionierten Aufgabe angenommen haben, einen alten Wasserturm an der Zughaltestelle Settle in einen gemütlichen Alterssitz zu verwandeln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: George Clarke Originaltitel: The Restoration Man