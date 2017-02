ProSieben 03:45 bis 04:05 Comedyserie Malcolm mittendrin Der Sündenbock USA 2000 Merken Keiner mochte Lois' verstorbene Tante und so hat auch niemand Lust, zum Begräbnis zu gehen. Hal würde am liebsten Musik hören, Malcolm will mit seiner Freundin Julie ein Konzert besuchen, und Dewey möchte mit seinem Freund spielen. Nur Lois und Reese wollen an der Trauerfeier teilnehmen - wobei Reese einen guten Grund hat: Er hat Malcolms Geburtstagsgeschenk kaputtgemacht und möchte es im Sarg verschwinden lassen. Doch Malcolm macht ihm einen Strich durch die Rechnung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frankie Muniz (Malcolm) Jane Kaczmarek (Lois) Bryan Cranston (Hal) Christopher Kennedy Masterson (Francis) Justin Berfield (Reese) Erik Per Sullivan (Dewey) Catherine Lloyd Burns (Caroline Miller) Originaltitel: Malcolm in the Middle Regie: Arlene Sanford Drehbuch: Maggie Bandur, Pang-Ni Landrum Kamera: Levie Isaacks Musik: They Might Be Giants, Julie Houlihan Altersempfehlung: ab 6

