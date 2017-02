ProSieben 20:15 bis 21:15 Actionserie Limitless Schusswechsel USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Das SWAT-Team von Casey vereitelt einen Einbruch in dem Drogenlager, aus dem Brian seinen NZT-Nachschub bekommt. Zwar können die Diebe zunächst mit ihrer wertvollen Beute flüchten, doch Brian entdeckt, wo die Drogen gelandet sind. Allerdings stellt sich heraus, dass 80 Pillen fehlen. Beim FBI beginnen interne Ermittlungen. Hat einer der am Einsatz Beteiligten sich den Stoff unter den Nagel gerissen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jake McDorman (Brian Finch) Jennifer Carpenter (Rebecca Harris) Hill Harper (Spellman Boyle) Mary Elizabeth Mastrantonio (Nasreen "Naz" Pouran) Desmond Harrington (Casey Rooks) Michael James Shaw (Agent Mike) Tom Degnan (Agent Ike) Originaltitel: Limitless Regie: Steven A. Adelson Drehbuch: Sallie Patrick Kamera: Larry Reibman Musik: Paul Leonard-Morgan Altersempfehlung: ab 12