ProSieben 11:05 bis 11:35 Comedyserie The Middle Die Antwort USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Sue ist völlig fertig wegen des Heiratsantrages. Ihre Eltern bekommen davon Wind und drängen Sue, die ganze Sache rückgängig zu machen. Als Sue das Gespräch mit Darrin sucht, macht dieser beleidigt Schluss. Indessen versucht Axl, Bricks Ticks zu heilen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patricia Heaton (Frankie Heck) Neil Flynn (Mike Heck) Charlie McDermott (Axl Heck) Eden Sher (Sue Heck) Atticus Shaffer (Brick Heck) John Gammon (Darrin) Ginny McMath (Peg) Originaltitel: The Middle Regie: Phil Traill Drehbuch: Tim Hobert Kamera: Blake T. Evans Musik: Joey Newman Altersempfehlung: ab 6