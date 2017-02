ProSieben 09:45 bis 10:10 Comedyserie The Big Bang Theory Ehevollzug! USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Sheldon ist nach wie vor nicht gewillt, die Trennung von Amy zu akzeptieren. Also rückt er ihr immer wieder auf die Pelle und wird sogar richtig gemein. Penny und Leonard stecken kurz nach ihrer Hochzeit in einer tiefen Krise. Keiner von beiden weiß, wie der Zwist aus der Welt zu schaffen ist. Ausgerechnet ein Gespräch mit seinem Fehltritt Mandy öffnet Leonard schließlich die Augen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny Hofstadter) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Chuck Lorre, Jim Reynolds, Maria Ferrari Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6

