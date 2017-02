ProSieben 06:45 bis 07:10 Comedyserie 2 Broke Girls Der Cronut-Wahnsinn USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Caroline erfährt von dem neuesten Back-Trend: Cronuts. Die Küchlein, halb Croissant, halb Donut, sind der letzte Schrei in Manhattan. Die Cupcakes von Max dagegen will niemand mehr haben. Die beiden Freundinnen besorgen sich auf dem Schwarzmarkt Cronuts für ihr Geschäft, doch die Teilchen sind schnell wieder verkauft. Eine Lösung muss her - durch einen Zufall erfinden Max und Caroline Cake-Fries ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Tony Cavalero (Cronut Craig) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Don Scardino Drehbuch: Patrick Walsh, Sonny Lee Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 319 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 79 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 79 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 79 Min.