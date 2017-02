ProSieben 22:10 bis 23:05 Krimiserie Lucifer Eifersucht und Erpressung USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Lucifer verkuppelt auf einer Party den berühmten Footballspieler Ty mit der aufstrebenden Schauspielerin Ali. Am nächsten Tag wird die junge Frau tot im Pool des Quarterbacks aufgefunden. Der Verdacht fällt sofort auf Ty. Um seine Unschuld zu beweisen, bittet der Sportler verzweifelt Lucifer um Hilfe ... Zur gleichen Zeit treibt in Los Angeles ein Mann sein Unwesen, der sich als Lucifer ausgibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Ellis (Lucifer Morningstar) Lauren German (Chloe Decker) D.B. Woodside (Amenadiel) Lesley-Ann Brandt (Maze) Kevin Alejandro (Dan) Scarlett Estevez (Trixie) Rachael Harris (Dr. Linda Martin) Originaltitel: Lucifer Regie: Louis Shaw Milito Drehbuch: Jason Ning, Jenn Kao Kamera: Glen Keenan Musik: Marco Beltrami, Dennis Smith Altersempfehlung: ab 12