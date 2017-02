ProSieben 18:40 bis 19:05 Trickserie Die Simpsons Barts Komet USA 1994 Merken Skinner verdonnert Bart dazu, ihm bei seinen Himmelsbeobachtungen zu assistieren. Dabei entdeckt Bart einen Kometen - und der rast direkt auf Springfield zu. Eine Rakete wird ins All geschickt, die den Kometen zerstören soll. Aber auch diese Rakete versagt. Nun flüchten alle in Flanders' Atombunker. Nur Homer ist sich sicher, dass der Komet in der Umweltschmutzschicht verglühen wird - und somit keinerlei Gefahr für Leib und Leben besteht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Elisabeth Volkmann (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpso) Originaltitel: The Simpsons Regie: John J. Anderson Drehbuch: John Swartzwelder Musik: Alf Clausen Altersempfehlung: ab 6