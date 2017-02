ProSieben 12:25 bis 12:55 Comedyserie How I Met Your Mother Der Saufzug USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Barney begleitet Ted in einen Club und lernt dort die attraktive Quinn kennen. Er zieht sofort die üblichen Register, um sie ins Bett zu kriegen - ohne Erfolg. Frustriert fahren Barney und Ted mit dem "Saufzug", dem letzten Zug nach Long Island, mit dem das Partyvolk von New York City nach Hause fährt. Die beiden wollen dort den einen oder anderen Aufriss landen, denn Ted wiederum hat die Suche nach "der Einen" aufgegeben. Aber auch das gestaltet sich als schwierig ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Becki Newton (Quinn Garvey) Kal Penn (Kevin) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Craig Gerard, Matthew Zinman Kamera: Christian La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 15:10

Seit 300 Min. Alpine Ski-WM

Ski

ZDF 11:45 bis 13:30

Seit 69 Min. Ski alpin

Ski

Eurosport 11:45 bis 13:30

Seit 69 Min. Family Stories

Dokusoap

RTL II 11:55 bis 12:55

Seit 59 Min.