National Geographic People 23:15 bis 00:05 Dokumentation Horror-Trips - Wenn Reisen zum Albtraum werden Zwischen den Fronten des Drogenkriegs GB 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken 1977 hat der Amerikaner Jake Stanford gerade die Highschool hinter sich gebracht. Auf der Suche nach Abenteuer reist er nach Mexiko - und er erlebt sein Abenteuer, auch wenn das Ganze anders abläuft, als er sich das vorgestellt hat. Dass sich die Dinge für Jake so fatal entwickeln sollten, hängt damit zusammen, dass er beschlossen hat, seinen Lebensunterhalt in dem mittelamerikanischen Land mit dem Verkauf von Marihuana an amerikanische Touristen zu bestreiten. Bald gerät er zwischen die Fronten eines gnadenlosen Krieges zwischen Polizei und Großdealern. Jake versteckt sich für einige Tage im Haus eines Freundes. Als er in Frauenverkleidung fliehen will, wird er festgenommen. Der örtliche Polizeichef macht ihm rasch klar, dass er nur eine Chance hat, um seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen: Jake muss ein Verbrechen gestehen, das er nicht begangen hat... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Banged Up Abroad

