puls 4 16:00 bis 17:50 Komödie Major Movie Star USA 2008 16:9

Hollywoodsternchen Megan steht dick in den Schlagzeilen, doch leider mit den falschen Neuigkeiten. Jetzt hat sie den Freund an eine Konkurrentin und das Geld an einen Betrüger verloren sowie den guten Ruf betrunken an den Baum gesetzt. Und möchte am liebsten nur noch verschwinden. Gar kein Problem, sagt da Uncle Sams Army, und ehe er sich versieht, schwitzt der bis dato stets verwöhnte und aufgebrezelte Blondschopf im Tarnanzug, spachtelt aus dem Blechnapf und robbt durch knietiefe Schlammpfützen.

Schauspieler: Jessica Simpson (Private Megan Valentine) Vivica A. Fox (Sergeant Louisa Morely) Steve Guttenberg (Sidney Green) Aimee Garcia (Private Vicky Castillo) Olesya Rulin (Private Petrovich) Keiko Agena (Private Hailey Hamamori) Jill Marie Jones (Private Connie Johnson) Originaltitel: Major Movie Star Regie: Steve Miner Drehbuch: April Blair, Kelly Bowe Kamera: Patrick Cady Musik: Dennis Smith Altersempfehlung: ab 12