ONE 20:15 bis 21:00 SciFi-Serie Doctor Who Die Frau, die lebte GB 2015 Stereo 16:9 Neue Folge Merken London 1651: ein Raubmörder namens "Der Nachtmahr" treibt sein blutiges Unwesen. Der Verbrecher macht bei einem seiner "Einsätze" einen ungewöhnlichen Fang: die Beute scheint von einer anderen Welt zu stammen. Als der Doktor sich der Sache annimmt, gerät der Zeitreisende selbst in große Schwierigkeiten und muss fürchten, am Galgen zu enden. Kann er sich und die Welt retten? (Premiere in ONE) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Capaldi (The Doctor) Jenna Coleman (Clara Oswald) Maisie Williams (Me) Rufus Hound (Sam Swift) Gareth Berliner (Coachman) Elisabeth Hopper (Lucie Fanshawe) John Voce (Mr Fanshawe) Originaltitel: Doctor Who Regie: Edward Bazalgette Drehbuch: Catherine Tregenna Kamera: Richard Stoddard Altersempfehlung: ab 12