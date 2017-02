ONE 18:15 bis 19:05 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 266 D 2006 Stereo Live TV Merken Gregor stellt Alfons zur Rede. Der gibt schließlich zu, dass er Alexanders Vater ist und betont, dass er diese Lüge nun aufdecken will. Doch Gregor fleht Alfons an, die Wahrheit zu verheimlichen. Er weiß sich nicht anders zu helfen, als den Vorschlag zu machen, Alexander doch als den rechtmäßigen Vater des Kindes anzuerkennen. Laura ist von Gregors Meinungsumschwung verwirrt. Alexander hingegen ahnt, dass mehr dahinter steckt. Um der Sache auf den Grund zu gehen, lässt Alexander sogar die Gedenkmesse für seine Mutter sausen und setzt Gregor die Pistole auf die Brust: Was verheimlicht er vor ihm? Barbara sieht in Johann eine Gefahrenquelle und will ihn daher animieren, seinen Hof zu verkaufen und zu verschwinden. Allerdings macht sie dabei einen Fehler: Sie beleidigt Elisabeth. Johann, der inzwischen Elisabeth wirklich liebt, geht auf Oppositionskurs und lässt sich auch nicht weiter von Barbara erpressen. Hildegard versucht inzwischen, Elisabeth zu einer Versöhnung mit Johann zu überreden, doch Elisabeth bleibt stur. Als die Gedenkmesse beginnt und Elisabeth gerade ihre Rede für Charlotte hält, taucht unerwartet Johann auf. Mike lädt Marie und Xaver zu einer kleinen Party ein, um seine Versöhnung mit Tanja zu feiern. Alle amüsieren sich prächtig bei Karaoke und Tanz, bis Mike sich überanstrengt und einen Schwächeanfall erleidet. Tanja ist sehr besorgt, was Mike verliebt ausnutzt, um Tanja ganz nah zu sich zu locken und sie endlich zu küssen. Jetzt sind die beiden wirklich wieder ein Paar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henriette Richter-Röhl (Laura Mahler) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler) Susanne Huber (Elisabeth Saalfeld) Florian Böhm (Mike Dreschke) Gregory B. Waldis (Alexander Saalfeld) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Nicola Tiggeler (Barbara von Heidenberg) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Carsten Meyer-Grohbrügge, Klaus Knoesel Drehbuch: Gabriele Kosack