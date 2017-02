ONE 12:30 bis 14:00 Familienfilm Die Eifelpraxis - Väter und Söhne D 2016 Stereo 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Das Leben kann so ungerecht sein: Nachdem sie ihren Sohn ganz alleine aufgezogen hat, taucht nun der Vater auf und möchte ihn zu sich nach Berlin locken. Rebecca Immanuel alias Vera Mundt muss in der dritten Folge von "Die Eifelpraxis" erkennen, dass sie nicht alles aus eigener Kraft regeln kann. In dem Familienfilm "Väter und Söhne" geht es um eine schwere Entscheidung für Tom Böttcher in der Rolle des Teenagers Paul. Auch die Familie seines Freundes kommt durcheinander - allerdings unter anderen Vorzeichen: Durch seine schwere Erkrankung erfährt Felix, wer wirklich sein Vater ist. Versorgungsassistentin Vera Mundt (Rebecca Immanuel) hat nicht nur Erfahrung in ihrem Beruf, sondern manchmal auch einen sechsten Sinn. Wegen eines Nasenblutens fährt sie Felix (Ludwig Simon), den besten Freund von Sohn Paul (Tom Böttcher), sofort ins Krankenhaus. Leider bringt die Untersuchung eine niederschmetternde Diagnose. Felix leidet an einer lebensgefährlichen Störung der Knochenmarkfunktion und braucht dringend eine Transplantation. Über die Zentralkartei wird erstaunlich schnell ein Kandidat gefunden, der überraschenderweise ganz in der Nähe wohnt. Dass Jakob Klier (Dirk Borchardt) ein Exfreund von Felix' Mutter (Deborah Kaufmann) ist, sorgt bald für weitreichende Komplikationen. Einen Konflikt im Keim ersticken muss Vera zwischen den behandelnden Ärzten, dem Internisten Henning Maurer (Ralph Herforth) und ihrem Chef Chris Wegner (Simon Schwarz). Die beiden, schon lange Rivalen, konkurrieren nun um ihre Gunst. Probleme gibt es auch zu Hause: Ihr "Ex" Michael (Jan Sosniok), der Vera mit den Kindern im Stich gelassen hat, taucht aus heiterem Himmel auf und bringt alles durcheinander. Während sich Mia (Mascha Schrader) über ihren Papa freut, lässt Paul ihn erst einmal auflaufen. Als Michael seinem Sohn anbietet, zu ihm nach Berlin zu ziehen, kommt Paul jedoch ins Grübeln. Dort könnte er endlich leben wie ein 17-Jähriger, müsste nicht mehr im Haushalt mitarbeiten und sich um seine kleine Schwester kümmern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rebecca Immanuel (Vera Mundt) Simon Schwarz (Chris Wegner) Janek Rieke (Direktor Leon Ortmann) Karolina Lodyga (Danuta Masik) Tom Böttcher (Paul Mundt) Mascha Schrader (Mia Mundt) Ludwig Simon (Felix) Originaltitel: Die Eifelpraxis - Väter und Söhne Regie: Christoph Schnee Drehbuch: Brigitte Müller Kamera: Diethard Prengel Musik: Stefan Hansen