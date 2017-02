ONE 09:30 bis 10:15 Reportage Der Vorkoster Reis - kleines Korn, ganz groß Reis: kleines Korn, ganz groß D 2015 Stereo 16:9 Live TV Merken mit Björn Freitag Über hunderttausend Sorten, ein weltumfassendes Anbaugebiet, Hauptnahrungsmittel für etwa die Hälfte der Weltbevölkerung - doch hierzulande immer noch unterschätzt: Reis. Profikoch Björn Freitag möchte das ändern. Denn was wissen wir eigentlich über Reis? Björn Freitag trifft den weltweit einzigen Reis-Sommelier. Von ihm möchte er mehr erfahren: Wie gut ist der Reis in unseren Supermärkten? Was sind die Unterschiede zwischen Naturreis, Risotto, Basmati- oder Parboiled-Reis? Welche Sorte schmeckt wie, woran erkennt der Verbraucher Qualität und wo kommt die Ware wirklich her? In einer Reismühle in Nordrhein-Westfalen macht sich der Vorkoster selbst ein Bild von der Verarbeitung des Getreides. Von der Anlieferung bis zur fertigen Verpackung verfolgt er den Produktionsprozess zurück. Wie gesund ist Reis? Kann er in puncto Nährwert mit Nudeln und Kartoffeln mithalten? Außerdem fragt sich der Vorkoster: Wie stark ist Reis mit Schadstoffen wie Arsen belastet? Der Labortest bringt Überraschendes ans Licht. Außerdem: Wie gelingt der perfekte Reis? Björn Freitag zeigt die drei besten Zubereitungsmethoden von Reis und kreiert leckere Reisgerichte, die überzeugen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Björn Freitag Originaltitel: Der Vorkoster

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 264 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 15:10

Seit 120 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:50 bis 09:55

Seit 64 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:50 bis 10:55

Seit 64 Min.