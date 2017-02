ONE 08:15 bis 08:45 Familienserie Lindenstraße Folge: 849 Augenblicke D 2002 Stereo 16:9 Live TV Merken Für Anna geht's zurück in die Arbeitswelt. Aber sie ist sich sicher, dass ihr Hans und die drei zurückgelassenen Mäuse wahnsinnig fehlen werden, schließlich wird sie an vier Tagen in der Woche nicht zuhause wohnen können! Zweiter Frühling? Schon wieder flattern Mutter Beimer schwülstige Liebesschwüre ins Haus. Beeindruckt von den charmanten Komplimenten des Unbekannten, verliert sich Helga in träumerischen Schwärmereien. Während Anna sich ein angemessenes Outfit für das anstehende Abendessen mit ihrem zukünftigen Chef überlegt, leidet Hans mehr und mehr unter seiner Arbeitslosigkeit. Vater-Sohn-Konflikt: Ludwig ist entsetzt! Frank hat es tatsächlich gewagt, 100,- Euro als Dank von Isolde anzunehmen, da er sie in der letzten Woche vor dem Kauf einer Fälschung bewahrt und nun eine wirklich antike Laute für sie gefunden hat. 'Du bist noch nicht der Mann, dem andere vertrauen können', meint Ludwig und fordert von seinem Sohn, das Geld zurückzugeben. Wer verbirgt sich hinter dem mysteriösen Briefeschreiber? Helga will der Sache auf den Grund gehen und wirft sich in Schale, um die männlichen Gäste im "Akropolis" genauer unter die Lupe zu nehmen. Oskar Krämer gesellt sich zu ihr an den Tisch und macht ihr höflich Komplimente. Ist er etwa Mutter Beimers heimlicher Verehrer? Versöhnungsessen: Ludwig entschuldigt sich bei Frank für seine schroffe Bevormundung. Trotzdem weicht er nicht von seinem Standpunkt und hält den Sohn zu Geduld und Ausdauer an. Er bittet ihn, Isolde Pavarotti eigenverantwortlich die 100,- Euro zurückzugeben. Außerdem soll Frank ihr großzügiges Angebot, ihm Geld für den Erwerb restaurationsbedürftiger Möbelstücke zu leihen, ablehnen. Ludwig möchte seinen Sohn vor einer weiteren Niederlage bewahren. Missmutig macht Frank sich auf den Weg... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Reinhold Lampe (Oskar Krämer) Marianne Rogée (Isolde Pavarotti) Birgitta Weizenegger (Ines Reitmaier) Hermes Hodolides (Vasily Sarikakis) Bill Mockridge (Erich Schiller) Knut Hinz (Hans-Joachim Scholz) Giselle Vesco (Hildegard Scholz) Originaltitel: Lindenstraße Regie: Ulrich Bendele Drehbuch: Hans W. Geißendörfer, Ulrich Bendele Kamera: Jürgen Kerp, Heinz-Dieter Rhein, Manfred Förster, Tobias Pro Musik: Jürgen Knieper

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 412 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 172 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 172 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 172 Min.