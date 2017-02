tagesschau24 23:07 bis 23:52 Magazin Kontrovers Tagesmütter: Vertrauen ist gut, Kontrolle besser / Bestechungsaffären: Korruptionsanfälliger Kleinstadtklüngel? / Bayern-Ei-Skandal: Opfer in Bayern / CSU: Unruhe vor dem Friedensgipfel / Die Story: Wer hat Angst vorm Wolf? / Nachschlag: Was sonst noch geschah ... D 2017 Stereo 16:9 Live TV Merken Das Politikmagazin berichtet ?investigativ und emotional? über die politische und soziale Welt Bayerns. Die Reporter der Rubrik ?Wahnsinn? recherchieren als Anwälte und Sprachrohre der Bürger, in ?Nachschlag? gibt es kleine und unterhaltsame Geschichten aus dem Politikbetrieb. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ursula Heller Originaltitel: Kontrovers

