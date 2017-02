National Geographic Wildlife 18:35 bis 19:25 Dokusoap Der Hundeflüsterer Große Angst USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Für Cesar Millan beginnt die neue Staffel seiner Erfolgsserie gleich mit drei Problemhunden: Pointer-Mischling Ringo hat eine merkwürdige Vorliebe für Tannenzapfen, die seine Besitzer in den Wahnsinn treibt. Der Australian Shepherd Abbie wiederum besitzt die nervtötende Angewohnheit, in ein bitterliches Winseln zu verfallen und in der Wohnung ein heilloses Chaos anzurichten, sobald der Staubsauger zum Einsatz kommt. Leider gehen dabei nicht selten Haushaltsgegenstände in die Brüche. Und da ist Jäger, ein schokobrauner Labrador, der bei Autofahrten völlig außer Rand und Band gerät, so dass seine Herrchen ihn am liebsten zu Hause lassen. Kann der Hundeflüsterer die Tiere von ihrem Spleen befreien? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer