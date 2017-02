National Geographic Wildlife 09:40 bis 10:30 Dokumentation Auf der Suche nach dem Monsterfisch Grüner Stör USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Störe existieren seit dem Zeitalter der Dinosaurier und haben sich seitdem kaum verändert. Heute gibt es mehr als zwei Dutzend verschiedene Stör-Arten, darunter der Grüne Stör. Der bis zu zwei Meter lange Fisch lebt an der nordamerikanischen Pazifikküste, wird bis zu 150 Jahre alt und ist extrem scheu. Zum Laichen kommt er allerdings in die Flüsse im Landesinneren ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Zeb Hogan Gäste: Gäste: Zeb Hogan (Biologe und Fisch-Experte) Originaltitel: Monster Fish Altersempfehlung: ab 12

